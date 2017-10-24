Пржемысл Отакар II: король железный и золотой

Вершиной могущества чешского королевства стало время Пржемысла Отакара II. Границы страны простирались от Балтийского до Адриатического моря. Его называли «король железный» (за силу) и «король золотой» (за богатство и щедрость). Он прожил 48 лет и погиб в бою за Родину.

Пржемысл Отакар II с юности проявлял твёрдый характер и лидерcкие качества. Он был коронован в возрасте 17 лет. Шляхта, недовольная его отцом, использовала сына в борьбе против Вацлава I. Конфликт был исчерпан, когда Пржемысл остался единственным наследником.

Первые победы и поражения

За три года до смерти Вацлав I вмешался в борьбу за так называемое «бабенбергское наследство», т.е. за австрийские Каринтию и Штирию. Опираясь на поддержку и чешской, и австрийской шляхты, он женил сына на дочери австрийского герцога Маргарите Бабенбергской. Невеста была некрасива и на 30 лет старше жениха. Конечно, Пржемысл женился не на ней, а на Австрии. В средние века подобные браки были широко распространены. В поединке за «бабенбергское наследство» участвовал и король Венгрии. Он проиграл Пржемыслу, но не смирился. Собранная им коалиция с разных сторон напала на чешские земли. Пржемыслу пришлось вернуть часть австрийских владений.

Между тем Пржемысл Отакар влюбился в красавицу Анежку из Кюнринга. У них рождались незаконные и оттого ещё более любимые дети. Развестись с бездетной Маргаритой король тоже не мог. Это грозило потерей австрийских владений. Эта коллизия привела Пржемысла к выводу, что необходимо установить добрые отношения с папой, во власти которого был и развод, и признание прав на наследство его детей. Папу в то время заботили языческие племена пруссов, которых он хотел завоевать и обратить в христианство. Волю папы в Прибалтике выполнял Тевтонский орден, который как раз недавно потерпел жестокое поражение от новгородского князя Александра Невского.

И воин и стритель

Чтобы понравиться папе и завоевать себе авторитет победителя, Пржемысл решил принять участие в крестовом походе против пруссов. Среди его вассалов, принявших участие в войне, был и австрийский дворянин по имени Рудольф Габсбург. Несмотря на упорное сопротивление пруссов, война закончилась их поражением. На месте языческого города Твангсте Пржемысл заложил христианскую крепость, которую назвал по-чешски Краловец. Тевтоны переиначили название на немецкий манер – Кёнигсберг. Сегодня это российский город Калининград.

Крестовый поход серьезно укрепил авторитет Пржемысла Отакара II. Его дружбы добивались могущественные властители. Вскоре оказалось, что чешский король умеет не только воевать, но и строить. Он помнил, сколько нервов и здоровья его отцу стоила борьба с шляхтой. Подобные проблемы были практически у всех европейских монархов. И всюду в Европе опорой укрепляющейся королевской власти были города.

И Пржемысл стал строить города! До его вступления на престол в Чехии было 20 городов. Пржемысл Отакар II построил ещё 50. Городам было дано немецкое самоуправление. Кроме поддержки королю, они приносили и немалый доход в государственную казну. Казна была полна. Только добыча серебра приносила государству 4–5 тонн этого благородного металла в год.

На взлёте

В 1259 году в потерянной 6 лет назад Штирии началось восстание против венгров. Австрийская шляхта предложила герцогство Пржемыслу. Последовала новая война с Венгрией, в которой «железный король» победил.

Ещё одну победу чешский правитель одержал на семейном фронте. Несмотря на отказ папы утвердить развод, это сделал один из подвластных Пржемыслу епископов. В 1261 году он женился на Кунигунде – внучке венгерского короля и великого князя Киевского Михаила Всеволодовича. Папа не решился вступить в открытый конфликт с Пржемыслом и утвердил как развод, так и новый брак. Кунигунда родила долгожданного наследника только на 11-ом году совместной жизни.

В 1269 и 1270 годах Пржемысл получил по наследству огромные владения. Теперь подвластная ему территория простиралась от Балтийского до Адриатического моря. Он уже готовился заявить свои права на императорскую корону. И тут произошло неожиданное.

Непредвиденное

В 1273 году в обстановке спешки и секретности императором был избран Рудольф Габсбург. Это был выбор папы, которому не нужен был сильный император. Григорий X рассчитывал на послушность Габсбурга. Пржемысл акт избрания не признал. Началась война, в которой Габсбург проявил чудеса хитрости и изобретательности. От «золотого короля» ушли почти все союзники. Пржемысл был вынужден признать поражение и произнести клятву верности. Произошло примирение, в которое однако никто не верил. Император разжигал мятежи против чешского короля.

В самой Чехии против короля возник заговор шляхты, во главе которого стоял Завиша из Фалькенштейна. О заговоре Пржемысл не знал, он торопился. «Железный король» понимал, что в арсенале его врагов могут оказаться и яд, и удар кинжалом из-за угла. Пржемысл собрал чешскую армию и повёл её против Габсбурга. И папа, и император предали его проклятию. В битве на Моравском поле он потерпел поражение и был убит.

А по Чехии ходила молва, что их король жив и собирает силы для нового удара. Чтобы пресечь слухи, Габсбург приказал забальзамировать тело и выставить его в открытом гробу в центре Вены. Только через год Пржемысл Отакар II был похоронен в Зноймо. Вместе с этим могущество династии Пржемысловичей постепенно пошло на убыль.

Сергей Гарбицкий

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