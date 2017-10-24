Пятый «Покров на Влтаве»

13 октября 2017 года в Большом зале РЦНК в Праге прошёл V Международный фольклорный фестиваль «Покров на Влтаве» под девизом «Уроки истории: 100-летие падения монархии в России».

Уже традиционно это мероприятие, собирающее участников и зрителей со всей Чехии, было организовано и проведено Всеказачьим союзом Чешских земель и Словакии при поддержке представительства Россотрудничества в Чехии.

Открывая фестиваль, атаман Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии Михаил Дзюба рассказал собравшимся о православном празднике Покрова Пресвятой Богородицы и его связи с историей казачества.

Архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил поздравил православных с приближающимся праздником Покрова и благословил фестиваль. В продолжение к этому прозвучала православная молитва «Отче наш», которую исполнил хор православного прихода храма Успения Пресвятой Богородицы.

Почётным гостем фестиваля стала прибывшая из Москвы делегация Синодального комитета по делам казачества во главе с ответственным секретарем Комитета священником Тимофеем Чайкиным, который передал в дар Всеказачьему союзу Чешских земель и Словакии икону Покров Пресвятой Богородицы.

После торжественного открытия начался большой гала-концерт, в котором с успехом выступили фольклорные коллективы — ансамбль «Казаки Влтавы» (г. Прага), вокальный ансамбль «Наши» гимназии им. Йозефа Рессела (г. Хрудим), фольклорный русинский ансамбль «Скэюшан» (г. Хомутов), фольклорный ансамбль «Девчата» (г. Братислава), сербский коллектив «Радость» (Сербия), фольклорный ансамбль «Воничка» (г. Прага), а также отдельные исполнители — потомок донских казаков Виталий Драчёв (г. Прага), студент Карлова университета Роберто Ломбино (г. Прага), Станислав Корнер (г. Усти-над-Лабем).

На сцене Большого зала РЦНК звучали песни на чешском, русском, украинском, белорусском, болгарском, сербском и русинском языках. В концерте, который продолжался около 4 часов, приняли участие более 100 самодеятельных и профессиональных артистов. Их выступления сопровождались демонстрацией на экране слайдов, рассказывающих об истории казачества, природе и православных святынях Руси.

Русинский ансамбль «Скэюшан» покорил зрителей исполнением народных песен, сопровождаемых сценами обряда крещения ребёнка. Приятной неожиданностью стало выступление коллектива из Сербии, который исполнил народные сербские песни и народный национальный танец «Шумадия».

Женский фольклорный ансамбль «Девчата» из Братиславы порадовал своими голосами, артистическими постановками номеров и, конечно, красочными народными костюмами.

После завершения концерта атаман Михаил Дзюба вручил всем участникам концерта памятные дипломы. Заместитель руководителя представительства Россотрудничества Олег Солодухин поблагодарил организаторов и всех участников фестиваля за яркие выступления и вручил Всеказачьему союзу Чешских земель и Словакии благодарственное письмо РЦНК в Праге.

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