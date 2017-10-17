Российский бизнесмен Ручьёв возведёт два жилых комплекса в Праге

Группа компаний «Основа» российского бизнесмена Александра Ручьёва возведёт два жилых комплекса недалеко от исторического центра Праги. Инвестиции в оба проекта оцениваются в 60 млн евро.

Ручьёв создал «Основу» после того, как в сентябре 2016 года вместе с миноритариями продал президенту группы ПИК Сергею Гордееву компанию «Мортон» – крупнейшего на тот момент российского девелопера жилой недвижимости. При продаже в портфеле «Мортона» было 200 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, реализуемые и перспективные девелоперские проекты в Москве и Подмосковье, земельный банк (около 1 тыс. га), а также завод по производству панелей ДСК «Град».

«Основа» также занимается реализацией двух московских проектов: «Физтехпарк» на севере российской столицы и «Парад планет» в Королёве. В июле группа анонсировала два новых девелоперских проекта в Москве – жилые комплексы площадью 20 тыс. кв. м в Текстильщиках и 38 тыс. кв. м на Садовом кольце. Инвестиции в них оцениваются в 6 млрд рублей.

Пражский прорыв

Как сообщили в пресс-службе «Основы», компания купила две площадки для строительства недалеко от исторического центра Праги, переговоры о покупке ещё одной площадки продолжаются. Общий объём застройки на всех трёх участках может достигнуть 90 тыс. кв. м недвижимости: один проект, расположенный в районе Либень, позволяет построить 19,2 тыс. кв. м жилья, второй комплекс объёмом в 10 тыс. кв. м расположен в районе Смихов, третий – на 40 тыс. кв. метров – в районе Прага 3. На первой стройплощадке работы уже начались.

По словам Александра Ручьёва, для освоения всех трёх площадок потребуется около 60 млн евро. Это собственные средства ГК «Основа» и привлечённое финансирование. Срок реализации проектов оценивается в 3–5 лет. Все проекты в чешской столице компания реализует совместно с местными партнёрами, которые возьмут на себя вопросы согласования документации и управления строительством.

По информации РБК, одним из соинвесторов является местный предприниматель российского происхождения Григорий Бубнов. В апреле в Праге при его участии была зарегистрирована G2 group s.r.o., среди учредителей которой, по данным чешского реестра компаний, фигурируют Александр Ручьёв (доля в 42,5%), сам Бубнов (21,25%), Ольга Бубнова (21,25%) и Григорий Юдицкий (15%).

Не Прагой единой…

Интересы «Основы» в Европе, впрочем, не ограничиваются Чехией. В рамках развития нового направления зарубежного девелопмента компания ищет возможности для строительства в Германии и Австрии. В частности, рассматривается возможность приобретения пяти проектов в Мюнхене и Штутгарте, а также в Вене и пригородах. Инвестиции в эти проекты оцениваются более чем в 100 млн евро.

Одним из определяющих факторов интереса к объектам зарубежной недвижимости стали, по словам главы ГК «Основа», привлекательные условия участия. «Мы смотрели на инвестиционный потенциал, спрос и доступность банковского финансирования. Так, средняя ставка кредитования, которую нам уже подтвердили банки Чехии и Германии, – от 1,8% до 2,5%. При этом доступность жилья в этих странах максимально высокая – ипотека для резидентов и нерезидентов на уровне 2%–3%, что обеспечивает стабильный спрос», – подчеркнул Ручьёв. Он также отметил высокий потенциал рынка жилой недвижимости Чехии, где цены на жильё растут, а спрос превышает предложение.

Экспертное мнение

Участники рынка напоминают, что инвесторы из России и стран СНГ возвращаются на рынок зарубежной недвижимости после спада в 2014–2015 гг. Стабильность они чаще всего ищут в Австрии, Чехии, Германии, США и Франции. «Инвестиции в эти страны связаны как с финансовой мощью государства, так и с высокой покупательной способностью населения, перешедшего после кризиса 2008–2010 гг. от традиций накопительства к активному потреблению», – указывает Илья Гордон, основатель и управляющий директор компании Gordon Real Estate.

Чехия, в свою очередь, по данным агентства Bloomberg, является одной из наиболее привлекательных стран для инвесторов в связи со стабильным ростом экономики, низким уровнем безработицы и укреплением курса кроны относительно евро. К такому же мнению пришли и эксперты издания The New York Times, добавив к числу факторов, повышающих инвестиционную привлекательность чешской недвижимости, низкие процентные ставки по ипотечным кредитам.

Директор департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank Марина Шалаева отмечает, что строительство в столице Чехии в больших масштабах не развито в связи с законом о сохранении исторической застройки, уместен только редевелопмент, чем и планирует заняться компания Александра Ручьёва. «Стоимость жилья в Праге в последнее время ежегодно возрастает на 10%. В среднем она составляет около 1,9 тыс. евро за 1 кв. м, в Праге колеблется в пределах в диапазон 2,5–5,7 тыс. евро за 1 кв. м, причём последние три-четыре года цены растут на 7%–9% ежегодно. Но параллельно растёт и благосостояние населения», – указывает Марина Шалаева.

Вместе с тем объявленные ГК «Основа» объёмы строительства гораздо меньше в сравнении с теми, что были у «Мортона» в Российской Федерации. «Но, видимо, Александр Ручьёв себя в качестве российского девелопера уже не видит», – отмечают эксперты портала Строительство.RU.

Тимур Кашапов

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