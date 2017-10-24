С Земаном в Москву приедут реликвии

Президент Чехии Милош Земан в ходе своего ноябрьского визита в Москву намерен не только «себя показать». Вместе с ним в Россию летит представительная делегация чешских бизнесменов и настоящие сокровища Пражского Града.

Москвичам можно позавидовать – в Государственном историческом музее на Красной площади в ноябре откроется выставка «Сокровища Пражского Града». Она станет своеобразным экскурсом в историю страны со времён Пржемысловичей до ХХ столетия.

Первым о готовящемся событии рассказал агентству ČTK пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек. Директор Чешского центра в Москве Марек Гавличек подтвердил корреспонденту ПТ проведение выставки, предположив, что интерес к ней будет очень большим. С ним согласились и в пресс-службе Государственного музея, где ПТ сообщили, что сроки выставки запланированы с 22 ноября по февраль включительно.

Реликварий XIV века и бронзовый подсвечник XII века станут самыми старыми экспонатами из сокровищницы собора Святого Вита. Кроме этого москвичи смогут увидеть художественные копии коронационных драгоценностей, макеты фрагментов зданий – ротонды Святого Вита и Старого королевского дворца. Нужно признать, что все эти предметы очень редко покидают пределы страны, что ещё больше отразится на интересе гостей.

«Мы уже готовим залы, потому что монтаж и установка экспонатов требует времени, – сказали в пресс-службе. – Предположительно будет выставлено более 20 экспонатов, включая реликвии романской эпохи. Мы не сомневаемся, что «Сокровища Пражского Града» соберут большое количество посетителей. Ведь далеко не каждый москвич может поехать в Прагу. А те, кто там был, с радостью придут освежить воспоминания».

В Чешском центре в Москве в эти дни будут проводиться лекции по чешской культуре и истории.

Настоящим подарком для людей верующих будет реликвия святой Людмилы (череп). В России эта святая очень почитаема. Предполагается, что он будет размещён в одном из храмов Москвы, куда смогут приехать паломники, возможно это будет приурочено какому-то религиозному событию. Эти вопросы решаются на уровне Пражского епископата, поскольку мощи являются собственностью Чешской католической церкви.

Президент Чехии отправится в Россию около 20 ноября. Владимир Путин пригласил его в Сочи, Милош Земан намерен посетить и другие российские города. Все экспонаты должны будут вернуться в Чехию к 31 марта 2018 года.

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