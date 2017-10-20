«Школа Анны Муратовой» – образование в лучших российских традициях

Стремительно развивающиеся технологии держат нас в постоянном тонусе: нужно учиться. При этом образование должно соответствовать растущим потребностям науки, техники, производственного процесса. В этой ситуации все более востребованным становится дистанционное образование. Для многих наших соотечественников за рубежом настоящим спасением стала «Школа Анны Муратовой», где в дистанционной форме можно получать образование уже от 2 лет.

Ректор Института Новых Технологий в образовании, директор русской электронной «Школы Анны Муратовой» Анна Евгеньевна Муратова, по просьбе редакции «Пражского телеграфа» ответила на вопросы наших читателей.

Анна Евгеньевна! Расскажите, пожалуйста, о Вашем новом проекте, о русской электронной школе. Каковы особенности образовательного процесса?

«Школа Анны Муратовой» – это частное образовательное учреждение, особенность которого заключается в том, что процесс обучения реализуется исключительно в дистанционной форме. Система дистанционного обучения позволяет ученикам в любое время, в любом месте изучать электронные уроки, разработанные лучшими методистами России. Система дистанционного обучения позволяет нашим ученикам в любое время, в любом месте изучать электронные уроки, разработанные лучшими методистами России.

По каким программам проходит обучение в «Школе Анны Муратовой»?

В школе реализуются программы начального, основного и среднего общего российского образования. Универсальные электронные уроки разработаны в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и на основе учебно-методических комплексов, включённых в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования: УМК «Школа России», учебники издательств «Дрофа» и «Просвещение».

Скажите, пожалуйста, как контролируется процесс обучения?

Процесс обучения каждого ученика в «Школе Анны Муратовой» сопровождает куратор. Результаты обучения отслеживаются с помощью разных технических инструментов. Это и электронный журнал оценок по результатам выполнения практических упражнений, и тесты по итогам четверти, и электронные тренажёры по подготовке к всероссийской проверочной работе, которую дети пишут в 2, 4 и 5 классах, и тренажёры по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.

Кроме этого, система обучения в нашей школе предполагает квалифицированное педагогическое сопровождение и подготовку к выпускным экзаменам для любого ученика, в какой бы точке мира он ни находился. Консультации проводятся любым удобным для ученика способом, в том числе и по Skype.

По итогам учебного года, в 4 четверти, проводится (также дистанционно) промежуточная аттестация, по результатам которой ученик переводится в следующий класс.

Какой документ выдаётся по окончании школы?

По окончании обучения выпускники школы получают аттестат российского государственного образца и возможность поступить в 5 российских вузов на выбор.

Каковы преимущества обучения в «Школе Анны Муратовой»?

Наши преимущества очевидны.

Во-первых, дистанционные технологии, используемые в школе, позволяют получить качественное образование детям, которые в силу разных обстоятельств находятся за пределами России.

В современном мире в условиях расширения культурных контактов это могут быть разные причины: и постоянное место жительство в другой стране, и длительные зарубежные командировки родителей, и поездки на спортивные соревнования или музыкальные конкурсы.

И во всех этих ситуациях «Школа Анны Муратовой» — незаменимое подспорье как для предотвращения отставания в учебе, так и для освоения программы российского общего образования в целом.

К каждому ученику в школе – индивидуальный подход. Для каждого ученика мы выстраиваем индивидуальный образовательный маршрут и осуществляем педагогическое сопровождение учебного процесса. Поэтому если в ходе обучения возникают вопросы, то наши специалисты и опытные педагоги всегда приходят на помощь.

Экстернат. К процессу обучения можно приступить в любое время года и освоить программу экстерном, например, изучить программу 5 и 6 классов за один учебный год.

Документ об образовании. Повторюсь,поскольку это очень важное преимущество, что по окончании обучения в «Школе Анны Муратовой» и при условии успешной сдачи выпускных экзаменов ученики получают не только аттестат российского государственного образца, но и возможность продолжить образование в высших учебных заведениях.

Наличие дополнительных образовательных программ. «Обучение детей, живущих за пределами России, по нашей образовательной программе имеет свои особенности, – рассказывает Анна Муратова, – поэтому педагогами школы разработан запантетованный электронный учебник по русскому языку как иностранному «Уроки русской словесности». Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок бегло читал и писал на русском языке, знал русский язык, русскую культуру и русскую традиции, то мы рекомендуем данный курс.

Для лучшей адаптации в полилингвальной среде в школе разработаны практические курсы по изучению чешского, английского, армянского, азербайджанского и других языков, есть методические рекомендации для руководителей дошкольных образовательных учреждений по формированию полилингвальных групп.

Для детей дошкольного возраста используется интерактивный курс, направленный на познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. Уроки содержат упражнения на развитие математических навыков, памяти, внимания, мышления. В учебный курс включены русские народные сказки, знакомство с которыми имеет огромное значение для формирования высоконравственной личности, для приобщения к национальной культуре.

Дополнительно в ЧОУ «Школа Анны Муратовой» ребёнок может приобрести навыки робототехники, скорочтения, каллиграфии, освоить программу авторского курса по ментальной арифметике.

И все это дистанционно!

Как родилась идея создания электронной школы?

Я чувствую национальную ответственность за то, что происходит в современном мире в условиях взаимопроникновения культур, в условиях консолидации русскоязычного населения, – говорит директор школы Анна Муратова. – Я придаю огромное значение воспитанию подрастающего поколения, поэтому сегодня, когда наступает эра электронного образования, мы просто обязаны использовать те преимущества, которые дают нам дистанционные технологии, для сохранения русской культуры и русских традиций».

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