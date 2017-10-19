В 2017 году в ЧР поставила рекорд по трудоустройству иностранных работников

В настоящее время в Чешской Республике трудоустроено примерно на 100 тысяч иностранных работников больше, чем до кризиса 2008 года. В конце 2016 года их общее число достигало 382 900 человек. Такие данные обнародовало Министерство труда и социальных дел по трудоустройству иностранцев. Три четверти иностранных работников в 2016 году были из стран Евросоюза. Из стран, не входящих в состав ЕС, больше всего было работников с Украины (54 600 человек), официально работающих россиян 8 290. 29% иностранцев трудоустроены в обрабатывающей промышленности.

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