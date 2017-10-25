В Чехии изменят формат переписи населения

Перепись населения в Чехии проходит каждые 10 лет и состоится в 2021 году. Шесть лет назад 25% населения выполняли формуляры в электронной форме. В этот раз число тех, кто зарегистрируется онлайн, должно вырасти как минимум в два раза. Вместо трёх формуляров статуправление теперь предложит только один, что сократит и затраты на проведение переписи. В отличие от предыдущей переписи, предстоящая предложит для ответа только 20 вопросов (раньше их было 47). Это ещё и потому, что сегодня о гражданах собирают информацию всеми возможными способами, и многое о них статистическому департаменту и так уже известно.

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