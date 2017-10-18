В Чехии покажут французское кино

В рамках фестиваля кино в течение недели будут показывать французские фильмы. Фестиваль приедет в Прагу в юбилейный 20-ый раз. Фестиваль также пройдет в Брно, Чешских Будейовицах, Остраве и Градце Кралове. Все фильмы будут показаны в оригинале с чешскими субтитрами. Подробную программу мероприятия можно найти на официальном сайте.

Где: Прага, Брно, Чешские Будейовице, Острава, Градец Кралов

Когда: 22 — 29.11.2017

Вход: 100 крон

Сайт: www.festivalff.cz

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