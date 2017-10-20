В Чехии пройдет ночь отелей

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В Праге вновь состоится ночь отелей. В конце первого месяца 2018 года пражские отели откроют двери для всех посетителей. В рамках этого мероприятия можно будет не только попасть во внутрь многих столичных отелей, а еще и за умеренную сумму снять номер. Более подробную информацию предстоящем мероприятии можно найти на сайте организатора.
Где: Прага, Брно, Оломоуц, Карловы Вары и др.
Когда: 26.01.2018
Участие: 777 — 1111 крон
Сайт: www.nochotelu.cz
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