В Чехии снизят штрафы безбилетным пассажирам

Неожиданным сюрпризом для «зайцев» могло бы стать сообщение о том, что штрафы безбилетным пассажирам снизили. Но этот ход ни в коем случае не связан с тем, что контролёры их пожалели. Теперь «заяц» заплатит 400 крон штрафа при условии, что купит себе проездной на год за 3650 крон. Сегодня штраф равен 1500 крон, но в случае оплаты его на месте он обойдётся в 800 крон. Этот эксперимент будет действовать пока полгода, а ввели его из тех соображений, что число безбилетников постепенно растёт. В 2015 было поймано 294 тыс. «зайцев», в 2016 – 300 тыс. Правда, в список внесены и те, кто просто забыл проездной билет дома.

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