В Чехии стартуют выборы нового состава Палаты депутатов парламента

Сегодня, 20 октября, в 14:00 откроются двери избирательных участков. Граждане ЧР до 22:00 часов будут отдавать свои голоса за новый состав Палаты депутатов парламента. Голосование продлится 2 дня.

Перед гражданами ЧР стоит сложная задача, так как выбирать будут среди 31 зарегистрированной на выборах политической партии и движений. В субботу, 21 октября, голосование начнется в 8:00 и закончится в 14:00.

Согласно социальным опросам лидирующие позиции занимает движение ANO, которое возглавляет бывший министр финансов Андрей Бабиш. Не смотря на скандал, у Бабиша есть все шансы занять должность премьер-министра ЧР. В пользу политического движения ANO свои голоса готовы отдать 25% чешских избирателей. Главными оппонентами движения ANO являются социал-демократы, которые могут получить около 13% голосов на выборах. Около 11% избирателей, согласно данным соц. опроса, получат коммунисты. За это политическое движение будут отдавать свои голоса в большинстве жители поселков, а не больших городов.

Политологи делаю ставку на победу политического движения ANO с Андреем Бабишем во главе.

Предварительные итоги выборов будут объявлены в 21 октября.

Напомним, что выборы 2017 чешские политологи назвали слишком скучными и предсказуемыми.

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