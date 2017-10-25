В Годонине пройдет 24-й семинар русских фильмов

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С 10 по 12 ноября в Годонине (Южноморавский край) пройдет 24-й Семинар русских фильмов для любителей русской культуры. В этом году темой фестиваля будет духовная сфера. Семинар русских фильмов стал уже традиционным мероприятием в Чехии. В программу Семинара вошли метафорически богатые фильмы, просмотр которых может вызвать у зрителя катарсис и духовные изменения. Это будут фильмы не только таких признанных мастеров, как Андрей Тарковский или Сергей Параджанов, но и картины менее известных, современных режиссеров, заслуживающие внимания. Подробности на страничках Facebook: Kino Svět Hodonín.
Адрес: Velkomoravská 9, 69501 Hodonín.
Когда: 10.11.2017 — 12.11.2017
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