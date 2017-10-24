В гонке за молодостью подумать не помешает

Чем дальше продвигается вперёд косметология, тем чаще вспоминается поговорка «Красота требует жертв». Предлагается целый спектр услуг по омоложению кожи, включая специальные инъекции для лица. Но при всей их безопасности, о которой вам расскажут специалисты, есть нюансы, которые неплохо было бы знать.

Врач-косметолог Александра Гонт настоятельно советует после любой процедуры по омоложению кожи ещё более щепетильно отнестись к уходу за лицом, несмотря на то что любое инъекционное омоложение повышает упругость кожи, подтягивает контур лица и частично избавляет от морщин. «Не стоит забывать о ежедневных упражнениях, прогулках по свежему воздуху, здоровом питании и полноценном сне. Все эти выполненные условия продлят достигнутый результат. И, конечно, даже выбрав, на ваш взгляд, лучшую клинику, помните, что у каждой процедуры есть свои минусы».

Укололи – и пошёл

Гиалуроновая кислота создана для того, чтобы устранить признаки старения, помочь избавиться от морщин кожного покрова без хирургического вмешательства, с минимальными рисками для внешнего вида кожи.

Введение гиалуроновой кислоты проходит быстро (20–40 минут) и практически безболезненно и даёт возможность ощутить мгновенный эффект. У многих женщин он усиливается со временем. Плюс сама процедура не требует анестезии.

Принцип гиалуронового омоложения заключается в стимулировании естественных обменных процессов в клетках эпителия и выработки коллагена. Во внутренние слои кожи вводится специальный препарат на основе гиалуроновой кислоты. В течение двух недель гель равномерно распределяется в тканях кожного покрова. Процедуры хватает до двух лет. Чаще всего этой инъекцией разглаживают морщины в области вокруг рта. Одновременно с ними корректируется форма губ.

Гиалуроновая кислота в очень редких случаях непереносима. Но при длительном регулярном её использовании наблюдается привыкание, кожа прекращает выработку веществ, отвечающих за поддержание её в тонусе.

Мезотерапия

Мезотерапия – эффективная методика, корректирующая преимущественно контуры лица и его рельеф, а также возрождающая упругость и эластичность кожного покрова. Мезотерапия является хорошей профилактикой появления дряблости кожи, так как способна насытить клетки полезными питательными компонентами. Технология популярна среди женщин 30–50 лет.

Гиалуроновая кислота, витамины и антиоксиданты – составляющие волшебной инъекции. Курс мезотерапии обычно состоит из 4–9 сеансов с интервалом в 10 дней каждый. После первого укола эффект уже заметен и сохраняется продолжительное время.

«Женщинам с недостатком веса следует очень осторожно подходить к выбору процедуры и квалифицированного врача, – советует Александра Гонт. – В противном случае можно получить обратный эффект от уколов – утяжелить лицо, сделав его

непропорционально крупным и круглым. Если есть сомнения на какой-то счёт, лучше потратиться на грамотного пластического хирурга, который подберёт индивидуальную «программу красоты».

Уколы для красоты

Ботулинтерпия – известная эффективностью и проверенная многими знаменитостями методика омоложения дермы, заключающаяся в расслаблении мышц лица, вследствие чего почти все морщины разглаживаются и возвращается эластичность кожи. Результат заметен уже после первой процедуры, через две недели после операции он проявляется полностью и сохраняется в среднем полгода.

Процесс ботулинтерапии безболезненный и короткий, однако требует высокой квалификации специалиста. Известны случаи, когда неправильное использование инъекции и проведение процедуры сыграло злую шутку с пациентками. Ошибка косметолога стоит паралича мимических мышц и опущения верхних век. Спасти в таком случае может только время, так как ботулотоксин постепенно выводится из организма сам, и эффект пропадает.

В качестве одного из отрицательных результатов этого процесса называют асимметрию лица или опущение бровей, но это происходит только из-за низкого уровня профессионализма мастера.

Безоперационным и эффективным методом возвращения коже молодости и красоты также является процедура под названием биоревитализация, которая похожа на мезотерапию, но в её состав входит крупномолекулярная кислота. Гиалуроновый укол активизирует выработку коллагеновых волокон, ускоряет темпы обновления тканей и микроциркуляцию крови в клетках. Биоревитализация способствует глубокому омоложению дермы и ускоренному восстановлению травмированных тканей. Биоревитализацию можно начинать делать и с 25 лет.

Плазмолифтинг

Настоящим прорывом в косметологии является плазмолифтинг, методика которого основана на омолаживании при помощи компонентов собственной крови пациента. Омолаживающие способности аутоплазмы с тромбоцитами активизируют регенерацию и синтез коллагена.

Аутоплазма готовится непосредственно перед уколом в присутствии пациентки из её крови, взятой из вены. К минусам относят то, что плазмолифтинг не обещает быстрого результата, организм должен сам запустить механизм омоложения, оно будет заметно через 2–3 недели. Некоторые говорят, что не видят результат и после второго сеанса. Нужно быть готовым не просто к неприятным, но болевым ощущениям на любом этапе проведения процедуры. Опять же присутствует риск аутоинфицирования: если в крови пассивно присутствовали какие бы то ни было вирусные клетки, после процедуры они могут активизироваться.

Биоармирование

Сравнительно новая процедура по омоложению лица – биоармирование, суть которой заключается в построении своеобразного биологического натурального каркаса лица. В определённые заранее места вводится гель с гиалуроновой кислотой. Таким образом активизируются процессы, отвечающие за упругость эпидермиса.

Биоармирование лица рекомендуется для устранения возрастных и мимических морщин вокруг глаз, рта или на лбу, возвращения упругости и эластичности тканей кожи, а также при потере четкости контуров лица.

«Но при том, что сегодня есть столько шансов оставаться молодой, очень важно подходить к этому разумно, излишество никогда не идёт на пользу, тем более если речь идёт о вашем лице», – уверена врач-косметолог.

Любовь Абдулова

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