В гонке за молодостью подумать не помешает 

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Чем дальше продвигается вперёд косметология, тем чаще вспоминается поговорка «Красота требует жертв». Предлагается целый спектр услуг по омоложению кожи, включая специальные инъекции для лица. Но при всей их безопасности, о которой вам расскажут специалисты, есть нюансы, которые неплохо было бы знать.
Врач-косметолог Александра Гонт настоятельно советует после любой процедуры по омоложению кожи ещё более щепетильно отнестись к уходу за лицом, несмотря на то что любое инъекционное омоложение повышает упругость кожи, подтягивает контур лица и частично избавляет от морщин. «Не стоит забывать о ежедневных упражнениях, прогулках по свежему воздуху, здоровом питании и полноценном сне. Все эти выполненные условия продлят достигнутый результат. И, конечно, даже выбрав, на ваш взгляд, лучшую клинику, помните, что у каждой процедуры есть свои минусы».
Укололи – и пошёл
Гиалуроновая кислота создана для того, чтобы устранить признаки старения, помочь избавиться от морщин кожного покрова без хирургического вмешательства, с минимальными рисками для внешнего вида кожи.
Введение гиалуроновой кислоты проходит быстро (20–40 минут) и практически безболезненно и даёт возможность ощутить мгновенный эффект. У многих женщин он усиливается со временем. Плюс сама процедура не требует анестезии.
Принцип гиалуронового омоложения заключается в стимулировании естественных обменных процессов в клетках эпителия и выработки коллагена. Во внутренние слои кожи вводится специальный препарат на основе гиалуроновой кислоты. В течение двух недель гель равномерно распределяется в тканях кожного покрова. Процедуры хватает до двух лет. Чаще всего этой инъекцией разглаживают морщины в области вокруг рта. Одновременно с ними корректируется форма губ.
Гиалуроновая кислота в очень редких случаях непереносима. Но при длительном регулярном её использовании наблюдается привыкание, кожа прекращает выработку веществ, отвечающих за поддержание её в тонусе.
Мезотерапия
Мезотерапия – эффективная методика, корректирующая преимущественно контуры лица и его рельеф, а также возрождающая упругость и эластичность кожного покрова. Мезотерапия является хорошей профилактикой появления дряблости кожи, так как способна насытить клетки полезными питательными компонентами. Технология популярна среди женщин 30–50 лет.
Гиалуроновая кислота, витамины и антиоксиданты – составляющие волшебной инъекции. Курс мезотерапии обычно состоит из 4–9 сеансов с интервалом в 10 дней каждый. После первого укола эффект уже заметен и сохраняется продолжительное время.
«Женщинам с недостатком веса следует очень осторожно подходить к выбору процедуры и квалифицированного врача, – советует Александра Гонт. – В противном случае можно получить обратный эффект от уколов – утяжелить лицо, сделав его
непропорционально крупным и круглым. Если есть сомнения на какой-то счёт, лучше потратиться на грамотного пластического хирурга, который подберёт индивидуальную «программу красоты».
Уколы для красоты
Ботулинтерпия – известная эффективностью и проверенная многими знаменитостями методика омоложения дермы, заключающаяся в расслаблении мышц лица, вследствие чего почти все морщины разглаживаются и возвращается эластичность кожи. Результат заметен уже после первой процедуры, через две недели после операции он проявляется полностью и сохраняется в среднем полгода.
Процесс ботулинтерапии безболезненный и короткий, однако требует высокой квалификации специалиста. Известны случаи, когда неправильное использование инъекции и проведение процедуры сыграло злую шутку с пациентками. Ошибка косметолога стоит паралича мимических мышц и опущения верхних век. Спасти в таком случае может только время, так как ботулотоксин постепенно выводится из организма сам, и эффект пропадает.
В качестве одного из отрицательных результатов этого процесса называют асимметрию лица или опущение бровей, но это происходит только из-за низкого уровня профессионализма мастера.
Безоперационным и эффективным методом возвращения коже молодости и красоты также является процедура под названием биоревитализация, которая похожа на мезотерапию, но в её состав входит крупномолекулярная кислота. Гиалуроновый укол активизирует выработку коллагеновых волокон, ускоряет темпы обновления тканей и микроциркуляцию крови в клетках. Биоревитализация способствует глубокому омоложению дермы и ускоренному восстановлению травмированных тканей. Биоревитализацию можно начинать делать и с 25 лет.
Плазмолифтинг
Настоящим прорывом в косметологии является плазмолифтинг, методика которого основана на омолаживании при помощи компонентов собственной крови пациента. Омолаживающие способности аутоплазмы с тромбоцитами активизируют регенерацию и синтез коллагена.
Аутоплазма готовится непосредственно перед уколом в присутствии пациентки из её крови, взятой из вены. К минусам относят то, что плазмолифтинг не обещает быстрого результата, организм должен сам запустить механизм омоложения, оно будет заметно через 2–3 недели. Некоторые говорят, что не видят результат и после второго сеанса. Нужно быть готовым не просто к неприятным, но болевым ощущениям на любом этапе проведения процедуры. Опять же присутствует риск аутоинфицирования: если в крови пассивно присутствовали какие бы то ни было вирусные клетки, после процедуры они могут активизироваться.
Биоармирование
Сравнительно новая процедура по омоложению лица – биоармирование, суть которой заключается в построении своеобразного биологического натурального каркаса лица. В определённые заранее места вводится гель с гиалуроновой кислотой. Таким образом активизируются процессы, отвечающие за упругость эпидермиса.
Биоармирование лица рекомендуется для устранения возрастных и мимических морщин вокруг глаз, рта или на лбу, возвращения упругости и эластичности тканей кожи, а также при потере четкости контуров лица.
«Но при том, что сегодня есть столько шансов оставаться молодой, очень важно подходить к этому разумно, излишество никогда не идёт на пользу, тем более если речь идёт о вашем лице», – уверена врач-косметолог.
Любовь Абдулова
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