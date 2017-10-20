В Праге пройдет фестиваль бразильского кино

В Праге пройдет фестиваль, посвященный бразильскому кино и культуре. В раках фестиваля зрителям будут показаны 8 картин разных жанров. Также организаторы обещают показать не только кино, но и выставку. В конце фестиваля состоится вечеринка с бразильской музыкой. Более подробную информацию можно узнать на сайте мероприятия.

Где: Bio Oko, Františka Křížka 460/15, 170 00 Praha

Когда: 2 — 5.11.2017

Вход: 110 крон

Сайт: www.kinobrasil.cz

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