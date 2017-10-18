В Праге пройдет фестиваль писателей

В столице состоится фестиваль писателей. Мероприятие стало для Праги ежегодным. В рамках фестиваля организаторами запланировано множество различных лекций, мастер-классов, чтений и бесед с известными литераторами и критиками. Более подробную информацию и программу мероприятия можно найти на официальном сайте.

Где: Прага, Сенат Парламента Чешской республики

Когда: 10 — 15.11.2017

Веб-сайт: www.pwf.cz

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