В Праге пройдет FMX Gladiator Games 2017

Любителям движения было бы интересно 4 ноября сходить на феерическое лучшее в мире шоу FMX Gladiator Games 2017. Это самое зрелищное мероприятие для всех любителей мотоспорта, сопровождающееся рёвом моторов, атмосферой, пропитанной адреналином, соотвествующей «теме» музыкой. В пражской O2 Aréna будут представлены четыре команды, в составе которых самые отважные, способные на невероятные трюки участники мотокроссов. Те, которые способны делать сальто на Harley Davidson, синхронные перескоки мотоциклистов и многочисленные дух захватывающие номера, которые сделают этот вечер незабываемым даже для тех, кто считает себя абсолютно эмоционально устойчивым.

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