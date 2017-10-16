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В Праге пройдет ярмарка, посвященная туризму

Фото: www.holidayworld.cz

Мероприятие под названием Holiday World стало для Праги традиционным. Ярмарка Holiday World — крупнейшее в Центральной Европе мероприятие, посвященное туризму. На ярмарке соберутся вместе как профессиональные путешественники, так и новички. За время мероприятия будет возможность посетить множество различных культурных мероприятий, выставок, мастер-классов и дегустаций. Больше информации о ярмарке можно найти на сайте организаторов. 

Где: Výstaviště Praha
Когда: 15 — 18.2.2018
Стоимость: 80-150 крон
Сайт: www.holidayworld.cz

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