В Праге пройдут осетинские дни

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Дни с 8 по 11 ноября приезжающая в Прагу делегация из Осетии обещает сделать для всех гостей по-настоящему праздничными. Жителей Праги ждёт оперный показ спектакля Чайковского «Иоланта» в концертном исполнении Национального государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия – Алания, филиала Государственного академического Мариинского театра. Руководитель театра Лариса Гергиева проведёт мастер-классы. На выставке «Декоративно-прикладное искусство Осетии» в РЦНК можно будет познакомиться с осетинскими ремёслами. Пройдёт театрализованный показ национальных костюмов народов Северного Кавказа фирмы «Изольда» (И. Гогичаева).
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