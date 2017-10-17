В Праге стартовал 7 фестиваль документального кино

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Всем поклонникам документального и кинематографа будет интересен международный кинофестиваль под названием Life Sciences Film Festival. Фестиваль кино пройдет под патронажем Министерства земледелия Чехии. В качестве главной темы фестиваля были выбраны природные науки. Подробную программу можно найти на официальном сайте.
Где: Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 — Suchdol-Praha-Suchdol
Когда: 16 — 20.10.2017
Вход: Бесплатно
Cайт: www.lsff.cz
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