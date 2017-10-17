Вацлав Клаус: «Евросоюз – это ошибочная структура, которая должна прекратить своё существование»

Вацлав Клаус всегда привлекает к себе внимание. Он резкий, критичный и умный. Он не лезет за словом в карман и никогда не боится высказать свою точку зрения. На полях Родосского форума 2017 Вацлав Клаус ответил на вопросы ПТ и словацкой газеты Pravda.

Господин предизент, в Чехии завершается избирательная кампания по выборам в новый парламент. Очень много споров по поводу того, этично ли назначать премьером человека, которому предъявлено обвинения в мошенничестве? Какова Ваша позивия по этому поводу?

Я должен сказать, что уважаю выборы, а их победитель должен получить шанс создать правительство. Но я не хотел бы это каким-то образом персонифицировать.

Господин президент, в своём выступлении на форуме Вы упомянули о демократизации мира. Как это соотносится с концепцией «двухскоростной Европы»?

Давайте поговорим о двухскоростном Европейском Союзе, а не Европе. Конечно, Европейский Союз – это ошибочная структура, которая должна прекратить своё существование, причём чем раньше, тем лучше. А если вторая скорость этому поможет, то я был этому очень рад. Условие разных скоростей для людей с демократическим мышлением имело бы смысл только при одной предпосылке, а именно: нигде не написано, что большая скорость лучше, чем скорость низкая. Такая концепция имеет право на существование только в том случае, если все скорости будут считаться с точки зрения легитимности равноценными, а не так, что тот, кто быстрее, тот лучше. Иначе это будет диктатура тех быстрых и тех лучших, тех, кто находится в ядре. Поэтому я немного удивлён тем, что, например, в Словакии так проповедуется участие в европейском ядре.

В этой связи вопрос: как дальше будет развиваться Вышеградская четвёрка, если кто-то попадёт в ядро, а кто-то нет. Может из-за этого она распасться? Ведь сейчас это сила…

Если бы V4 была силой… Если бы… Я боюсь, что она этой силой не является. V4 на какое-то мгновение выглядела как сила, отказывающаяся от квот на мигрантов. В тот момент она ввыглядела как сила. Тем не менее, я уже вижу огромные различия во взглядах на эти вещи, и я должен с неудовольствием признать, что самым слабым членом V4 является Чешская Республика. Все остальные страны, на мой взгляд, более последовательные, более надёжные и решительные, чем Чешская Республика.

Я немного опасаюсь, что наши приближающиеся выборы в парламент не приведут к радикальным изменениям в этом отношении. Я думаю, что в этом ключевом вопросе для нас как бороться с ЕС и как вести себя в ЕС, выборы не приведут к каким-либо революционным изменениям. Из этого следуют мои заявленияя, которые некоторых сердят. Эти выборы не так сильно интересуют меня, потому что я думаю, что ничего значительного не произойдет.

Вы упомянули квоты для беженцев. Как вы объясните, что Орбан и польское руководство жёстко выступило против них, и они подверглись критике со стороны Брюсселя, а Словакия всё ещё молчала? В этом отношении никто не критикует Словакию.

Не знаю, не знаю. Я не хочу говорить за Словакию. Меня скорее мучает то, что ЧР не критикуют, потому что у товарищей в Брюсселе нет причин критиковать её.

Не кажется ли Ваи, что критика, которая сейчас обюрушилась на Польшу со стороны ЕС, и возможные санкции против Польши — это определённый сигнал и для чешской политической элиты?

Я не думаю, что чешская политика в этом вопросе так нерешительна, потому что боится того, что может случиться с Польшей. Я думаю, что Чешская Республика нерешительна, потому что у неё нет чёткого мнения.

В прошлом году после возвращения с Родоса в интервью порталу Parlamentní listy Вы сказали, что этот форум не имеет ничего общего с российской пропагандой. Но по-прежнему живёт убеждение, что это – «форум Путина».

Это ошибка. Путин, возможно, даже не знает, что такой форум существует. То, что Якунин подозревает об этом, ясно, потому что он придумал его 15 лет назад. Когда я слушаю сегодняшнюю дискуссию, слово «Россия» ещё не звучало вообще. Если это чей-то форум, то это скорее индийский форум. Здесь звучит индийский взгляд на мир, и этому способствует тот факт, что директором института «Диалог цивилизаций» стал индус. Так что это не имеет никакого отношения к России.

Вы упомянули о давлении со стороны крупных государств. Но можно ли решить глобальные проблемы, такие как миграция и т. д. без какого-либо соглашения и сотрудничества? Похоже, что такие крупные структуры, как Европейский Союз, могут справиться с этими вещами или, по крайней мере, иметь потенциал для решения этих проблем.

Так Европейский Союза не может ничего решить, а особенно в вопросах миграции. Он не может решить то, что заблуждающиеся лидеры ЕС приветствуют миграцию в то время как люди в Европе её не приветствуют. Это роковое противоречие.

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