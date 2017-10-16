Владислав Третьяк получит премию за развитие российско-чешских отношений 

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Третьяк был награждён за популяризацию спорта и особые заслуги в области спортивной дипломатии. В официальном письме говорится, что главу ФХР любят и уважают в Чехии за проявленное мужество во время хоккейных матчей, поддержку молодых игроков и работу по продвижению спорта.
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