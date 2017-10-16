Во дворе Национального музея откроют кафе и книжную лавку

Уже второй год жители и гости столицы ждут открытия Национального музея. Ремонтные работы планируют закончить к 2019 году. Стало известно, что во внутреннем дворе музея откроют кафе и книжный магазин.

«Музей полностью откроется посетителям юбилею возникновения Чехословакии. Мы готовим выставку к 200-летию самого музея», – говорит директор Национального музея Михал Лукеш.

Напомним, что за ремонтными работами все желающие могут наблюдать в режиме онлайн на сайте Национального музея.

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