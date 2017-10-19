Хэллоуин в Праге

Мало кто знает, как нужно отмечать нечешский праздник Хэллоуин, но тем не менее о его приближении свидетельствуют «мордашки» из тыкв, украшающие подоконники домов, входы в кафе и рестораны. А вот в комплексе «Жлуте лазне» (Žluté lázně) решили, что 29 октября будут отмечать «День монстров». И детей, и взрослых приглашают на разнообразные мероприятия и предупреждают, что нужно быть очень осторожными. За каждым деревом вас может поджидать чудовище. А их может собраться много, поскольку все присутствующие – маленькие и взрослые – должны прийти в костюмах монстров и страшных персонажей. Слабонервным лучше остаться дома.

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