Чехия переходит на зимнее время

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В последние выходные дни октября, с субботы на воскресенье, ЧР перейдет на зимнее время. 29.10 ровно в 3:00 ночи стрелки часов будут переведены на один час назад. Владельцы современных гаджетов могут спать спокойно, так как время на часах будет переведено в автоматическом режиме.
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