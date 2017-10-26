Чехия переходит на зимнее время

В последние выходные дни октября, с субботы на воскресенье, ЧР перейдет на зимнее время. 29.10 ровно в 3:00 ночи стрелки часов будут переведены на один час назад. Владельцы современных гаджетов могут спать спокойно, так как время на часах будет переведено в автоматическом режиме.