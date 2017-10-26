Рожденный в Чехии орангутанг переехал в Новосибирск

Зоопарк в Новосибирске получил самку редкого борнейского орангутанга для создания пары с самцом, рожденным в одном из чешских зоопарков. Самку зовут Мишель, а имя самца — Бату. Самец орангутанга был рожден в чешском зоопарке города Кралов Двур. Биологи приняли решение, что самка Мишель и самец Бату будут отличной парой и смогут продолжить свой род новым потомством. Мишель и Бату уже установили контакт и живут в одном вольере.

Биологи утверждают, что в дикой природе эти приматы находятся под угрозой полного исчезновения, зоологические парки прикладывают все усилия для сохранения вида и потому создание пар и получение потомства имеет огромное значение.

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