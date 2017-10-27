Рыболовные билеты в Чехии будут действовать вечно

Начиная с ноября 2017 года любой желающий сможет получить рыболовный билет. Цена билета — 1000 крон. Срок действия билеты будет неограничен. Министерство сельского хозяйства планирует увеличить период, когда можно будет ловить рыбу. Период охраны отдельных видов рыб останется прежним. Сейчас министерство готовит еще одну поправку, которая позволит ловить рыбу в рыболовных хозяйствах, где не разводят форель, с 4:00 до полуночи в течение всего года.

Напомним, что в Чехии функционирует 30-дневный рыболовный билет, годовое удостоверение на рыбалку, а также удостоверение на 3 года и на сроком на 10 лет.

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