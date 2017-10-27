Синоптики о погоде: в Чехию прийдет резкое похолодание

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В эти выходные в Чехию прийдет резкое похолодание. В ближайшую неделю температура воздуха будет колебаться на уровне 5 градусов ниже нормы. В горах выпадет снег.
В пятницу погода будет пасмурной. Утром температура воздуха будет у 3-7°C. Днем воздух прогреется до 9-13°C. Ветер будет сильным. Холодный фронт значительно повлияет на погоду и в выходные.
В субботу синоптики прогнозируют дождь и пасмурную погоду. Температура воздуха утром будут от 3-7°C, днем – от 7-11°C.
В воскресенье будет идти дождь, а в горах снег. Скорость ветра достигнет 70 км/ч.
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