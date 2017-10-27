У входа в ТЦ Новый Смихов появились ограждения для предотвращения теракта

26.10.2017 у входа в торговый центр Новый Смихов появились ограждения для предотвращения теракта. Решение о возведении ограждения было принято руководством торгового центра. Один из директоров ТЦ Давид Пажитка сообщает, что причин для волнения никаких нет. Подозрений на угрозу безопасности также нет. Установить ограждения — распоряжение от руководства сверху. Напомним, что торговый центр Новый Смихов принадлежит международной компании и обязан выполнять одинаковые распоряжения по всей Европе.

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