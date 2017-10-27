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В Праге пройдет фестиваль барного искусства

Фото: www.alcorecept.ru

Совсем скоро для всех любителей коктейлей состоится знаменательное событие! В Праге вновь пройдет фестиваль барного искусства. Организаторы подготовили интересную программу для всех посетителей. В рамках фестиваля пройдут разные познавательные мастер-классы, лекции и дегустации коктейлей от профессионалов высшего пилотажа. Более подробную информацию о фестивале можно прочесть на сайте организаторов.

Где: Pragovka, Kolbenova 923/34a, Praha 9 – Vysočany
Когда: 31.10-1.11.2017
Вход: 550 крон
Сайт: www.praguebarshow.cz

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