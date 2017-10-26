Журналисты возмущены поведением Милоша Земана

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Президент ЧР Милош Земан в очередной раз отличился скандалом. Во время пресс-конференции глава страны показал копию автомата с надписью «для журналистов». Это была не совсем уместная и удачная шутка со стороны президента ЧР. Вместо патронов в копии автомата Калашникова была чешская настойка «Бехеровка».
Земан и ранее отличался скандальными выходками с журналистами. В частности, глава Чехии называл представителей СМИ навозом и гиенами, а во время визита Владимира Путина пошутил, что на пресс-конференцию пришло много журналистов, поэтому надо кого-то ликвидировать.
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